Un hipster s’étouffe à mort en boutonnant sa chemise jusqu’en haut

Hier, à 8 heures du matin, le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé par la femme de ménage de la salle de concert de la Gaîté Lyrique. Selon l’autopsie, la victime se serait étouffée en serrant le dernier bouton de sa chemise à carreaux, une pratique à risque qui peut aller du style ridicule jusqu’au décès. Axel Spatule était étudiant en graphisme et n’avait que 28 ans.

Un jeune qui aurait changé le monde

La soirée commençait pourtant bien pour Axel. Après être allé boire une pinte de bière rousse artisanale au Bombay Bomb, un gastro-pub indien du Xe arrondissement, le jeune homme s’était rendu avec sa bande de 1 ami au concert des Bastard Wanderers, un groupe new-yorkais qui utilise des instruments afro-caribéens et des synthétiseurs d’occasion pour »musicaliser » des tableaux pré-raphaélites du XIXe siècle . « Nous ne savions même pas que les Bastard Wanderers organisaient un concert dans notre salle, et eux non plus, mais Axel était au courant. Il avait l’air de quelqu’un d’exceptionnel », témoigne le propriétaire de la Gaîté lyrique Lyrique, sous le choc.

Le bouton de chemise qui fait déborder le vase

Mais alors que s’est-il passé, ce soir-là ? « On était là tranquille, chacun sur son Iphone, et puis soudain au bout d’une heure j’ai levé les yeux et j’ai vu Axel par terre » raconte Isaac, son meilleur ami depuis 1 an. « Je suis traumatisé à vie. Je peux pas croire ce qui m’est arrivé, c’est une expérience bouleversante. Je pense écrire un livre, enfin en fait je l’ai déjà écrit, là. Boum !» confie le jeune homme en pointant le doigt sur sa tempe et appuyant sur une gâchette fictive. L’autopsie, elle, a révélé qu’Axel était mort par asphyxie après avoir voulu à tout prix boutonner le col de sa chemise XS qui s’est alors pris dans sa moustache et une maille de son bonnet en laine. Un drame hélas trop commun chez les hipsters, dont plusieurs décèdent par ailleurs chaque année de garrottage jambier, dû au port inapproprié de jeans slims.

Il partira sur la pointe des pieds

Contrairement à sa volonté, qui était d’être haché dans la presse à papier du magazine américain Rolling Stone, Axel sera empaillé et exposé dans la rue Oberkampf pour devenir une œuvre de street art. « On trouvait ça plus cool » explique Isaac, pour qui « Rolling Stone c’est super mainstream, grosse faute de goût d’Axel sur ce coup mais bon ». La momie d’Axel sera vendue aux enchères après un mois, l’argent servant à financer un tour d’Amérique du Sud à Elissa, la jeune fille qui partageait sa vie depuis 2 mois.