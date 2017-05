Un Français parvient à finir une collection des éditions Atlas

Historique ! Pour une fois, le mot n’apparaît pas galvaudé face à l’ampleur de l’exploit réalisé par Carlos Perez-Roquefort. Ce franco-espagnol de 55 ans est en effet le premier homme connu à avoir fini une collection des éditions Atlas. Un véritable monument à la persévérance applaudi jusqu’au niveau du Président de la République. Récit.

Au commencement, un simple boulon à 1 franc 50

C’est le 13 avril 1985, en plein dîner d’anniversaire de mariage, que Carlos Perez-Roquefort, tailleur de cravates à Longjumeau, décide de se lancer dans une collection des éditions Atlas. Après avoir longuement débattu avec sa femme Virginie, il opte pour un splendide deltaplane. « On avait prévu de l’utiliser dans l’été, on était encore naïfs », confie-t-il amer au Bilboquet Magazine par téléphone fixe. Il achète alors la première pièce, le boulon de sécurité B17 de la barre latérale inférieure, pour le modeste prix de 1 franc 50. C’est le début d’une aventure de 28 ans.

La douleur au rendez-vous du numéro 32

Au printemps 1991, après 3 ans d’achats réguliers financés en partie grâce à un prêt à 30% contracté auprès d’une association caritative russe non déclarée, M. Perez-Roquefort parvient enfin à finaliser la barre latérale inférieure. « C’était le numéro 37 », se rappelle l’intéressé, en précisant « numéro 37 et 37 000 francs dépensés, je me rappelle bien, on a fêté ça avec un copain. ».

Avec un copain, oui, mais sans Virginie, partie vers une vie meilleure. « C’était au numéro 32, le pot de peinture antioxydant pour les vis 1 à 13 » se rappelle Carlos, « elle m’a dit c’est moi ou le deltaplane. Je l’ai choisie elle mais Virginie est quand même partie, alors il ne me restait plus que le deltaplane ». C’est donc 237 930 euros plus tard et 12 ans après cette rupture que Carlos Perez-Roquefort est devenu un véritable héros en bouclant son deltaplane grâce au numéro 564, le pan de voilure 21.

« Cet homme, je vais lui remettre la Légion d’Honneur »

Mais la véritable récompense vient de la déclaration de François Hollande devant les micros d’Europe 1. Interrogé sur sa côte de popularité en baisse, le président a cité Carlos Perez-Roquefort, « un modèle de vertu, de patience sage, d’obstination tranquille, et regardez où il en est maintenant, il a un deltaplane », avant d’ajouter « laissez-moi vous dire quelque chose : je vais lui remettre la Légion d’Honneur ». Une récompense bien méritée pour cet homme qui a su affronter tous les obstacles pour vivre sa passion.

N.B : A l’heure ou nous écrivons ces lignes, nous apprenons avec beaucoup d’émotion le décès de Carlos Perez-Roquefort survenu alors qu’il essayait pour la première fois son deltaplane. D’après la police, Carlos aurait hélas oublié de peindre les vis 1 à 13 avec le pot de peinture antioxydant.