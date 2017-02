OGM « meurtriers » : résurrection des rats cobayes !

C’est un nouveau coup dur pour les anti-OGM. La récente étude du professeur Séralini, démontrant la nocivité du maïs transgénique sur la santé de rats de laboratoire, était déjà attaquée de toutes parts ces dernières semaines. Mais depuis hier, l’affaire a pris un nouveau tournant puisque les rats soi-disant décédés à cause du maïs OGM sont revenus à la vie.

Minus et Cortex sont en parfaite santé

« On avait fait des petites tombes dans le jardin du labo pour Minus, Cortex et Jerry et ce matin, ils s’étaient déterrés eux-mêmes et se baladaient partout ». explique un laborantin contacté au téléphone. D’après la même source ils sont « en parfaite santé » et « tournent même deux fois plus vite dans leur cage, ce qui pourrait être expliqué par la présence d’une patte arrière supplémentaire ».

Cette nouvelle apparaît comme dévastatrice pour le professeur Séralini, qui basait jusque là son argumentation anti-OGM sur les maladies des rats cobayes. « L’escroquerie intellectuelle est enfin révélée au grand jour ! Des rats prétendus mourants capables de se sortir d’un cercueil comme dans Kill Bill ! Je pense qu’on a là la preuve que les OGM sont avant tout source de vitalité et de santé » s’est moqué sur son blog le président France de l’entreprise Monsanto, qui vend un grand nombre de semences OGM.

Un air de chanteur raté des années 1980

Le professeur Séralini va donc devoir réagir d’urgence pour redonner du crédit à son étude, d’autant plus que les critiques commencent également à se durcir quant à son apparence. Ainsi Yves Pompeur, du CNRS et Ludwig Fioul, du CERN, ont co-signé un article cherchant à démontrer, par une revue du physique de M. Séralini, la faiblesse du raisonnement scientifique de l’étude du professeur. Ils en tirent l’invalidité des résultats du fait du look« franchement pas terrible » du chercheur et de son « air de chanteur raté des années 1980 ».

Tout n’est cependant pas perdu pour M. Séralini. D’après les informations à notre disposition, il aurait récemment été contacté par la chaîne américaine HBO pour intervenir en tant que consultant technique sur un spin-off de la série “Walking Dead” nommé pour l’occasion “The Walking Dead Rats”. Comme on dit chez les rats de laboratoire, la roue tourne.