Marine Le Pen se déclare ‘’plus belle que cette Miss France’’ et provoque l’embarras au FN

La sortie de trop pour Marine Le Pen ? Ce midi, la présidente du Front National a déclaré aux micros d’un journaliste d’Europe 1 que ‘’ si c’est ça notre Miss France, j’aurais mieux fait de me présenter parce que les Français auraient sans doute voté pour moi’’ avant de rajouter que ‘’franchement, y’a pas photo’’. Les pontes du Front National, d’ordinaire prompts à monter au créneau pour défendre leur présidente, se murent dans un silence gêné.

Un choix de mots malheureux

Bruno Gollnisch, interrogé par Canal +, a évoqué un ‘’choix de mots un peu malheureux’’. ‘’Mais attention, Marine a des yeux intéressants un sourire puissant et des…enfin elle a des chemisiers plutôt…mais enfin je ne dis pas bien sûr. Vive la France’’.

Même son de cloche pour Louis Aliot, mari de Madame Le Pen et vice-président du FN. ‘’Ma femme possède énormément de qualités. Elle est présidente du FN, elle est blonde, et surtout elle est Française. Et elle vous met une de ces branlées au bière-pong. Donc je la soutiens sur cette histoire de Miss France, le truc sur la beauté de l’une ou l’autre là…Vive la France’’. Le père de Marine Le Pen a quant a lui déclaré que sa fille ‘’démonterait cette Miss France cure-dent dans une beuverie de village, et c’est tout ce qui compte’’.

Le Front National a par ailleurs publié un communiqué dans lequel il s’est refusé à voir tout parallèle entre la beauté et le métissage des peuples, en assurant que le pur terroir français avait de tout temps produit de véritables beautés, comme Manuela Montebrun ou Mireille Matthieu. Le concours de Miss du Front National, baptisé Miss France Depuis 14 générations avec Certificat Authentifié par un Expert Assermenté, avait cependant été abandonné en 2008 faute de participantes.

Crédit photo : Paris Match