David Copperfield réapparaît après 10 ans de calvaire

Le célèbre magicien américain David Copperfield, qui avait disparu depuis maintenant 10 ans, a été retrouvé ce matin, nu et en très mauvaise condition physique, dans le village de Castelnau-de-Lévis (81). Il affirme être victime d’un tour de magie qui a mal tourné. Hospitalisé, il a relaté en exclusivité sa folle histoire à l’un de nos reporters dépêché sur place.

Il se fait disparaître tout seul : une très grave erreur

M. Copperfield affirme avoir disparu le 10 Novembre 2002. Ce soir là, il lance la musique “Final Countdown” et teste un tour de disparition sur lui-même, seul dans son loft de Santa Monica, sans même une assistante. “Je me croyais au dessus de tout, j’en avais oublié jusqu’aux règles de sécurité de base du Magician Safety Booklet”. Une grave erreur qui lui a coûté très cher. M. Copperfield a ainsi vécu le cauchemar de tout magicien : se retrouver coincé dans l’univers des objets disparus. “Cela arrive très rarement, mais si le chapeau se prend dans le gilet et que le faux pouce entre en contact avec le gobelet… mais je vous passe les explications techniques”, raconte-t-il.

« Je me suis fait un ami imaginaire avec des balles de jonglage »

Bloqué dans cet univers surnommé “Abracadavera” par les spécialistes, David Copperfield n’a pu s’en sortir que par sa volonté de survie, et par une utilisation ingénieuse des innombrables objets de magiciens disparus qui y traînaient. “J’ai du mettre de côté mes convictions végétariennes et me suis nourri essentiellement de colombes et de lapins. Je les chassais avec la Ferrari que j’avais fait disparaître en 82, que j’ai retrouvée telle quelle, et un lasso fabriqué avec des foulards multicolores”. Seul dans cet immense monde froid, comment ne pas basculer dans la folie ? “Je jouais beaucoup aux cartes tout seul, avec des cartes retrouvées à droite à gauche. J’ai gardé la notion du temps grâce aux nombreuses montres disparues qui traînaient par terre. Je me suis aussi fait un ami imaginaire avec des balles de jonglage, il s’appelait Jean-Michel”.

Rencontre décisive avec Sylvain Mirouf

Et puis surtout, au plus fort du désespoir et de la solitude, David Copperfield a découvert qu’il n’était pas seul dans Abracadavera. “Ce jour là, je m’en rappellerai toujours. J’ai vu une empreinte de pas autre que la mienne sur le sol. J’ai d’abord cru à une hallucination. Puis j’ai entendu une voix niaise. J’ai tourné la tête : c’est là que je l’ai vu. Sylvain Mirouf”. Le magicien français, connu pour ses cassettes aux éditions Atlas, avait disparu pour sa part au printemps 1999. “Hélas il était devenu complètement fou. Sa conversation se réduisait à des onomatopées. J’ai voulu lui donner un surnom, mais Sylvain Mirouf c’était déjà très bien comme ça.”

Comme toutes les histoires, celle-ci a une fin. C’était hier. Maxence Foutriquet, magicien amateur d’Albi, effectue une démonstration à la maison de retraite Les Blés d’Or. Alors qu’il pense faire réapparaître la nonagénaire Barbara Seignosse de derrière un paravent, sous les rires étouffés d’un public conquis, il découvre avec stupéfaction David Copperfield, dans l’état que l’on connaît. “Je suis revenu comme j’étais parti, sur un incident technique”, glisse l’homme, d’un sourire amer et soulagé à la fois.

Quant à Barbara Seignosse, un avis de recherche a été lancé, mais M. Copperfield se montre fataliste. “On a échangé nos places. Je ne lui donne pas longtemps là-bas… pourvu que Sylvain prenne soin d’elle.”