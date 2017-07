10 choses que ignoriez sur Barbapapa (la #10 va vous rendre D.I.N.G.U.E !)

Hup hup hup, barbatruc ! Vous pensiez tout savoir sur le sympathique personnage rose créé par Anette Tison et Talus Taylor en 1970 ? Eh bien vous n’êtes pas au bout de vos surprises : voici 10 anecdotes que vous ignoriez !

1. Les premiers dessins de Barbapapa ressemblaient trop à…Tintin

Les créateurs de Barbapapa semblent s’être inconsciemment inspirés de la célèbre ligne claire d’Hergé pour leurs premiers croquis. C’est leur éditeur, tintinophile à l’œil affûté, qui repère les ressemblances (infimes certes, mais il faut éviter tout risque de procès), annule en catastrophe la mise sous presse du premier livre, et leur demande de revoir leur copie.

2. Barbapapa aurait dû s’appeler « Pomdamour »…

Incroyable mais VRAI ! Pomdamour, voilà le nom qu’avait choisi Annette Tison à l’origine, mais son dessinateur d’époux se révélant incapable de dessiner un cercle correct et son feutre rouge tout sec, elle jette l’éponge et l’invite à dessiner « la forme que tu veux, pas de problème, et t’as qu’à utiliser du rose, on s’en fout ». Barbapapa était né !

3. … et en Pologne, il s’appelle « Jean-Michel » !

A n’y rien comprendre ! Les petits Polonais connaissent tous le gros héros rose sous le nom de Jean-Michel. Et ce n’est pas tout ! Barbamama s’appelle Marie-Christine et leurs enfants portent des noms aussi étranges que « Tancarville » (Barbidur), « Gazinière » (Barbalala) ou « Slibard » (Barbouille).

4. Le thème original de la série était interprété par Kiss

Hélas, vous n’entendrez jamais « The Pink Monster Will Tear You Apart And Swallow Your Soul » et les hurlements de Gene Simmons plaqués sur les stridences et les riffs trois étoiles de Paul Stanley. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première bande originale de Barbapapa était résolument rock’n’roll !

5. A Las Vegas, il est possible de se marier avec un Barbapapa

S’il fallait encore une preuve que tout est possible aux Etats-Unis, la voici : pour une poignée de dollars, vous pouvez convoler en justes noces avec votre héros préféré. Même les stars s’y mettent : Will Smith a épousé Barbidul l’été dernier. Barbamour !

6. Barbapapa est incapable de se transformer en meuble à chaussures

Eh oui !

7. Steven Spielberg a été à deux doigts de réaliser « Barbapapa, le film »…

En 1993, Steven Spielberg, qui vient de réaliser La Liste de Schindler, cherche un sujet plus léger et rachète les droits de Barbapapa. Il rassemble un casting trois étoiles (Gérard Depardieu et Whoopi Goldberg dans les rôles de Barbapapa et Barbamama, et Macaulay Culkin dans celui de Barbidou) mais renonce après les premiers essais costumes. Dommage !

8. … mais Marvel prépare une adaptation ultra-secrète !

Attention, scoop Bilboquet Magazine : le studio Marvel a racheté les droits de la franchise et prépare un film intitulé “Barbaman : Shapeshifters of the Inifinite” pour 2018. Barbaman y affrontera Wolverine, Thor et Petit Ours brun.

9. Un épisode traitant de l’affaire Bettencourt n’a jamais été diffusé

Dans cet épisode inédit, Barbouille invite tous les témoins et suspects de l’affaire à un grand goûter, installe des petits chevalets et demande à chacun de peindre les visages des coupables. Alors président, Nicolas Sarkozy intervient discrètement pour faire annuler la diffusion de l’épisode.

10. Barbapapa a VRAIMENT existé

On vous avait promis un choc, le voilà ! Barbapapa a bel et bien existé ! Jacques de Bourballe (c’est son vrai nom) était un petit propriétaire terrien du sud de la France au début du XIXème siècle. Contorsionniste-transformiste en avance sur son temps, il épousa une Antillaise, adopta des enfants de toutes les couleurs du monde entier et milita pour la cause écologiste. Vous ne voyez toujours pas le lien ? Jetez donc un coup d’oeil à sa maison !